Золото дешевеет 4 ноября на укреплении доллара в ожидании итогов выборов в США

Цена на золото снижается в среду утром из-за укрепления доллара на фоне подсчета голосов на президентских выборах в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,68%, или на 13,1 доллара - до 1897,3 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,17% - до 23,805 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,33%, до 93,86 пункта.

Выборы в США остаются основной темой среды. Кандидатами являются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден. В данный момент идет подсчет голосов, и рынки пристально следят за процессом. Последние избирательные участки закрываются в 8.00 EET.

Трамп значительно сокращает разрыв с Байденом по числу выборщиков: 204 к 223, следует из прогноза Fox News. Согласно прогнозам телеканала, Трамп побеждает в ключевых штатах - Флориде и Техасе, а также, согласно подсчетам, лидирует в Висконсине, Айове, Огайо и увеличил отрыв в Пенсильвании. Для победы на выборах необходимо 270 выборщиков.

"Рынки сейчас теряют уверенность в чистой победе Байдена... Мы видим, что торговля (на ожиданиях - ред.) по Байдену ослабла, и значительный эффект от этого мы наблюдаем в укреплении доллара", - прокомментировал агентству Рейтер аналитик IG Markets Кайл Родда (Kyle Rodda).

На неопределенности с исходом выборов доллар дорожает как надежный актив, что снижает спрос на золото. Оно также традиционно считается безопасным активом и с начала года уже подорожало более чем на 20% на рисках, связанных с пандемией. Однако дорогой доллар делает золото менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

Другим ключевым фактором для доллара и золота станут заседания Федеральной резервной системы США и Банка Англии в четверг. Для инвесторов важны комментарии регуляторов по экономическим ожиданиям в свете ухудшения ситуации с коронавирусом.