Финансовые новости
- |
- 04.11.20
- |
- 09:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курс доллара растет 4 ноября на фоне подсчета голосов в США
08:01 04.11.2020 |
Курс доллара растет в среду утром, - инвесторы не склонны рисковать и предпочитают надежные активы в ожидании итогов выборов президента США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.25 EET курс евро к доллару снижался до 1,1668 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1711 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 104,85 иены со 104,46 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,26%, до 93,79 пункта.
В США 3 ноября прошли выборы президента. Кандидатами являются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден.
По прогнозу Fox, Трамп уже значительно сокращает разрыв с Байденом по числу выборщиков: 204 к 223. Для победы на выборах необходимо 270 выборщиков. При этом Трамп победил в чрезвычайно необходимой ему для переизбрания Флориде, согласно прогнозу.
"Если бы Байден выиграл во Флориде, он бы почти наверняка выиграл и всю гонку, но неопределенность кажется высокой, и мы наблюдаем коррекцию в рисковой торговле", - сказал агентству Рейтер глава отдела валютной стратегии Nomura Securities Юджиро Гото (Yujiro Goto).
Инвесторы также ожидают в четверг, 5 ноября, заседания двух крупных центробанков - Банка Англии и Федеральной резервной системы США. Трейдеры ждут подсказок регуляторов по дальнейшим экономическим перспективам на фоне второй волны коронавируса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Три войны Зеленского. Зачем Банковая несет хаос еще и в регионы
|Апелляционный суд Милана снял все обвинения с нацгвардейца Виталия Маркива
|Заминировать все, что можно: Какова новая тактика россиян на Донбассе
|Дороги в рассрочку. Как Зе-власть планирует вторую «Большую стройку» за чужие деньги
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Почему гривня обновляет рекорды падения
|Золото дешевеет 4 ноября на укреплении доллара в ожидании итогов выборов в США
|Курс доллара растет 4 ноября на фоне подсчета голосов в США
|Биржи АТР растут 4 ноября на фоне подсчета голосов в США
|Фондовые индексы США завершили 3 ноября с повышением
|Минфин повысил ставку по 4-мес. ОВГЗ до 7,5%
Это интересно
|На украинском рынке появится новый китайский автомобильный бренд
|Умный велосипедный шлем Faro гремит на Kickstarter
|Play Маркет позволит пользователям сравнивать похожие приложения
|В Китае вынесли приговор организаторам криптопирамиды на $1,1 млрд
|Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию в Facebook
|Загадка таинственного гиперкара Bugatti разгадана
|Tiffany снизила цену - ее приобретет LVMH за $15,8 миллиарда