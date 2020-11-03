Штрафы за нарушения на Уолл-стрит достигли рекордных $4,6 млрд в 2020 фингоду

Штрафы за нарушения на Уолл-стрит и другие противоправные действия, связанные с ценными бумагами, достигли рекордных $4,6 млрд в США в минувшем финансовом году, несмотря на приостановку работы судов на несколько месяцев в связи с пандемией коронавируса.

Столь высокий показатель обусловлен несколькими крупными штрафами, включая $1,2 млрд, которые согласилась выплатить инвесторам Telegram Group Inc. в рамках урегулирования иска, связанного с первичным размещением токенов (ICO).

Между тем число новых исков Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США в 2020 году сократилось на 23% по сравнению с показателем годом ранее, что связывают с приостановкой рассмотрения дел из-за пандемии коронавируса.

SEC возбудила 405 новых исков в финансовом году, завершившемся 30 сентября, что стало минимальным показателем за прошедшие шесть лет, следует из ежегодного доклада, обнародованного американскими регуляторами на этой неделе.

В течение минувшего фингода были завершены несколько расследований, длившихся на протяжении большого периода времени. В том числе, американский банк Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) согласился выплатить SEC штраф в размере $500 млн для урегулирования претензий регулятора, который обвинил банк во введении инвесторов в заблуждение относительно показателей деятельности одного из его подразделений.

В то же время об урегулировании претензий к Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. в связи со скандалом вокруг малазийского фонда 1MDB, в рамках которых банк согласился выплатить $400 млн, было объявлено спустя несколько недель после окончания 2020 финансового года. Эта сумма будет учтена при подведении итогов за 2021 финансовый год.

Общий объем штрафов, которые взыскала SEC за прошедшие три года, слегка превосходит показатель за последние три года работы администрации бывшего президента США Барака Обамы.