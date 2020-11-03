На Кайманах вступили в силу поправки в законодательство о криптовалютах

Министерство финансовых услуг Каймановых островов представило пакет законов, направленных на создание благоприятных условий для работы поставщиков услуг в области виртуальных активов (VASP).

Новые правила нацелены на приведение регулирования компаний в этой стране в соответствие с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В настоящее время организация проводит соответствующую оценку усилий властей Кайман.

В рамках стартовавшего 31 октября первого этапа начнут действовать нормы в отношении соблюдения правил AML/CFT. Уже представленные или планирующие это сделать в этой юрисдикции VASP обязаны зарегистрироваться в Управлении денежного обращения Каймановых Островов и следовать этим правилам.

В июне стартует «вторая фаза», которая предполагает выполнение лицензионных требований и пруденциальный надзор за деятельностью VASP.

Закон о виртуальных активах с поправками от 2020 года, который упорядочит внедрение новых правил, представят на следующей сессии Законодательного Собрания Каймановых островов.

Напомним, в октябре Евросоюз исключил Кайманы из черного списка офшоров.



