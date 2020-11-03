Справочный курс гривны 3 ноября понижен на 5,83 коп до 28,6177 грн/$1

|Показатель
|02.10.2020
|03.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.5594
|28.6177
|0.204
Данные: НБУ
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12:18 03.11.2020 |
Национальный банк 3 ноября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.83 коп. до 28.6177 UAH/USD.
|Показатель
|02.10.2020
|03.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.5594
|28.6177
|0.204
Данные: НБУ
|
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