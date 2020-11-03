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Глава ЕЦБ Кристин Лагард анонсировала опрос о цифровом евро для жителей ЕС
Опрос проведут в рамках изучения целесообразности выпуска цифровой валюты центробанка (CBDC).
«Мы начали публичные консультации, чтобы европейцы могли выразить предпочтения и сказать нам, будут ли они счастливы использовать цифровой евро, зная, что это деньги ЕЦБ, на которые можно положиться», - заявила Лагард.
Чтобы пройти опрос, потребуется регистрация с указанием страны проживания. Помимо государств-членов ЕС, выпадающий список содержит вариант «другое».
Напомним, в конце сентября юристы ЕЦБ отправили заявку на регистрацию товарного знака «цифровой евро».
В начале октября рабочая группа опубликовала отчет о возможном выпуске нового платежного средства, а ряд центробанков определился с основными требованиями к CBDC.
Комментируя инициативу, Кристин Лагард заявила, что CBDC дополнит наличные деньги и выпуск бумажных банкнот продолжится.
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