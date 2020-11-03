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Цена на золото замерла 3 ноября в ожидании результатов выборов в США
08:12 03.11.2020 |
Стоимость золота во вторник утром практически не меняется, - инвесторы предпочитают отказываться от активных торгов, ожидая новостей с президентских выборов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.21 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически росла на 0,02%, или на 0,45 доллара - до 1892,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,5% - до 24,152 доллара за унцию.
Во вторник трейдеры сохраняют осторожность в ожидании новостей с избирательных участков в США. Соперниками на президентских выборах являются действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. По данным национальных опросов, лидер по симпатиям американцев сейчас Байден, но ситуация в некоторых штатах остается неопределенной. Трейдеров беспокоит, что определение победителя может затянуться на неопределенный срок.
"Настроения в данный момент висят на волоске... Все совершенно не уверены, к чему приведут выборы", - сказал агентству Рейтер экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee). При этом аналитик отметил, что неясный исход выборов окажет поддержку доллару и в краткосрочной перспективе ослабит золото.
Аналитик ED&F Man Capital Markets Эдвард Мейр (Edward Meir) в свою очередь отметил, что отсутствие новых финансовых стимулов для экономики США также оказывает давление на золото. Если Трамп будет переизбран, принятие нового пакета стимулирующих мер может затянуться.
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