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АНАЛИТИКА

Доллар 3 ноября дешевеет к евро и иене в ожидании новостей с выборов в США

12:54 03.11.2020 |

Финансы

 

Курс доллара к другим основным мировым валютам во вторник днем снижается в ожидании инвесторами первых новостей о проходящих в США выборах президента страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.09 EET курс евро к доллару поднимался до 1,1696 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,164 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 104,69 иены со 104,71 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,53%, до 93,63 пункта.

Все внимание участников торгов сосредоточено вокруг президентских выборов в США, которые завершатся сегодня. Соперники - кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и представитель демократов Джо Байден.

Инвесторы испытывают надежду на рост стоимости фондовых активов в связи с грядущим наступлением определённости с президентским постом в США и выходят из американской валюты, которую использовали как "убежище" днями ранее. Кроме того, аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что победа Байдена (а она по опросам наиболее вероятна) может ослабить доллар, поскольку ожидается, что он потратит большие средства на стимулирование экономики и выберет девальвационный подход к внешней торговле.

Кроме того, аналитик Commerzbank Антье Прэфке (Antje Praefcke) сказала агентству Рейтер, что "нельзя исключать даже беспорядки в США, которые могут побудить рынок продать доллары".

"Есть только одно, что мы можем сделать: пристегнуть ремни безопасности, надеть шлемы и ждать, что произойдет в ближайшие дни в паре евро/доллар", - резюмировала она.
По материалам: ПРАЙМ
 

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