Справочный курс гривны 2 ноября понижен на 11,82 коп до 28,5594 грн/$1

|Показатель
|30.10.2020
|02.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.4412
|28.5594
|0.416
Данные: НБУ
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12:23 02.11.2020 |
Национальный банк 2 ноября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 11.82 коп. до 28.5594 UAH/USD.
|Показатель
|30.10.2020
|02.11.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.4412
|28.5594
|0.416
Данные: НБУ
|
|
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