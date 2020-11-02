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Группа центробанков заявила, что полная анонимность CBDC неприемлема
09:53 02.11.2020 |
Авторы доклада BIS и семи ЦБ считают, что цифровые валюты центробанков (CBDC) не должны подразумевать полную анонимность из-за правил AML/CFT. В экспертном сообществе есть те, кто с этим категорически не согласен, пишет The Block.
«Полная анонимность маловероятна. Для основанной на CBDC платежной системы ключевыми вопросами станут: кто может получить доступ к данным, в каком объеме и при каких обстоятельствах», - отмечается в документе.
Авторы концепции CBDC полагают, что потребуется тесная координация с национальными государственными органами (например, налоговой службой) для достижения баланса между публичной конфиденциальностью и сокращением незаконной деятельности.
«Чушь. Нет никаких оснований для такого рода заявлений», - отреагировал на документ Рохан Грей, вице-председатель рабочей группы по конфиденциальности Digital Currency Initiative при участии Стэнфордского университета.
Эксперт считает, что с технической точки зрения некорректно отвергать возможность обеспечения в CBDC того уровня анонимности, который присущ наличным. Он предложил создать новую правовую категорию для цифровых валют. Грей добавил, что CBDC необязательно стоит рассматривать вместе с другими формами цифровых платежей.
Директор специализирующейся на криптоиндустрии правовой организации Coin Center Джерри Брито также выразил несогласие с позицией BIS в отношении анонимности CBDC.
«Авторы по умолчанию считают, что центробанки имеют какое-то обязательство соответствовать требованиям AML/CFT. Они выступают лишь эмитентами анонимных банкнот и монет», - написал Брито в блоге.
В издании обратили внимание, что согласно white paper недавно выпущенной Sand Dollar, национальная цифровая валюта Багамских островов не предполагает анонимность.
Опрошенные эксперты сомневаются и в том, что эта характеристика найдет отражение в цифровом юане.
По словам Грея, налицо подмена понятий. Он утверждает, что, когда речь заходит о термине «анонимный», Китай подразумевает «контролируемую анонимность». А именно, что контрагенты могут оставаться анонимными друг для друга, в то время как правительство поддерживает надзор. В этом случае происходит идентификация подлинного имени на внутреннем сервере и конфиденциальные транзакции на внешнем.
Брито соглашается с коллегой, утверждая, что понятие «полная анонимность» лишено всякого смысла.
«Анонимность двоична, либо она есть, либо ее нет. Либо централизованные данные о балансе и транзакциях существуют, либо их нет; либо они анонимны, либо нет. Я не знаю никакого среднего пути. Нет полной или частичной анонимности», - подчеркнул Брито.
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