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Украина в третьем квартале выплатила $3,1 миллиарда по внешнему долгу - НБУ
За январь-сентябрь 2020 года по внешним обязательствам с учетом процентных платежей правительством было выплачено более 5,5 млрд долл., из них 3,1 млрд долл. - в III квартале.
Как передает Укринформ, об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за октябрь 2020 года.
"С завершением ІІІ квартала 2020 года Украина успешно прошла пик выплат по обязательствам государственного сектора. Так, за январь - сентябрь 2020 года по внешним обязательствам с учетом процентных платежей правительством было выплачено более 5,5 млрд долл., из них 3,1 млрд долл. - в III квартале", - говорится в документе.
Успешному прохождению пиковых выплат 2020 года способствовало сотрудничество с международными финансовыми организациями (МФО), благодаря чему Украина в январе - сентябре получила около 3 млрд долл. официального финансирования.
Кроме того, на фоне поддержки со стороны МФО и большей макрофинансовой устойчивости по сравнению с предыдущими кризисами правительство дважды удачно выходило на рынки еврооблигаций. Благодаря этому международные резервы по состоянию на конец июня достигли самого высокого за последние восемь лет уровня. Хотя они несколько снизились после значительного объема плановых погашений в течение третьего квартала, внешняя позиция Украины оставалась устойчивой: резервы превышали уровень начала года, а их соотношение к композитному критерию достаточности МВФ (ARA metrics) достигло почти 90%.
Несмотря на то, что пиковые выплаты остались позади, долговая нагрузка остается высокой. Так выплаты правительства по внешним обязательствам в 2021 году превысят 5 млрд долл., что вместе с заложенным значительным дефицитом бюджета потребует значительного финансирования, в том числе внешнего. Дальнейшее сотрудничество с международными партнерами обеспечит низкую стоимость новых привлечений, стабильный доступ на мировые финансовые рынки, даже в условиях несклонности инвесторов к риску, что будет снижать потенциальные риски для макрофинансовой стабильности.
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