Доллар 2 ноября слабо дорожает на фоне новых рисков





Курс доллара слабо поднимается к основным мировым валютам в понедельник утром, инвесторы сохраняют осторожность на фоне ситуации в Европе вокруг пандемии коронавируса, а также за день до президентских выборов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.42 EET курс евро к доллару снижался до 1,1635 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1647 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 104,73 иены со 104,64 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,12%, до 94,15 пункта.

Курс доллара, который традиционно считается более надежным активом, несколько поднимается к основным мировым валютам, основными факторами на рынках остаются президентские выборы в Штатах и ситуация вокруг пандемии в Европе.

Президентские выборы президента США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже вовсю идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

"Валютная волатильность может усилиться после дня выборов, поскольку присутствует высокий риск того, что проигравший кандидат будет оспаривать результаты выборов. После выборов 2000 года потребовался примерно один месяц, чтобы разрешить споры", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков Commonwealth Bank of Australia.

При этом ситуация вокруг коронавируса в Европе представляет серьезные риски перспективам восстановления экономики. Показатели по новым случаям заражения в сутки в ряде стран были близки к рекордным. В Великобритании, Германии, Австрии, Италии карантинные меры были усилены.