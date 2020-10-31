НБУ на этой неделе продал на межбанке $147,5 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 26 по 30 октября продал на межбанковском валютном рынке $147,5 млн, тогда как на прошлой неделе он отказался от интервенций на межбанке.

Согласно данным на сайте регулятора в пятницу, Нацбанк на этой неделе продал $47,5 млн с выбором лучшей цены купли-продажи, а еще $100 млн - в рамках интервенций по единому курсу.

Указывается, что на этой неделе НБУ только продавал валюту.

Согласно данным НБУ, в целом с начала года он купил в резервы $4,509 млрд, продал - $3,732 млрд. В частности, в марте регулятор израсходовал на поддержку гривни $2,2 млрд, в июле - $368,70 млн, при этом его чистая покупка в апреле составила $678,80 млн, в мае - $660,6 млн, в июне - $1,155 млрд, в августе - $460,5 млн и в сентябре - $34 млн.

Как сообщал агентству "Интерфакс-Украина" старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович, за первые четыре дня текущей недели центробанк продал более $100 млн преимущественно в среду и четверг.

