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В Украине растет популярность безналичных расчетов карточками в интернете
16:26 30.10.2020 |
За 9 месяцев 2020 года доля безналичных расчетов карточками в интернете увеличилась почти до 30% от общей суммы всех безналичных операций, совершенных с платежными карточками. По итогам 9 месяцев прошлого года этот показатель составлял 27%.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Фейсбуке по итогам конференции Global Payments Day 2020 со ссылкой на заместителя председателя Нацбанка Алексея Шабана.
Шабан также отметил, что в среднем ежегодно доля безналичных операций по платежным картам увеличивается на 5 процентных пунктов (п. п.). Карантинные ограничения не привели к очень резкому повышению этого показателя, однако по итогам 9 месяцев 2020 г. он вырос до 55,2% против 49,7% за такой же период прошлого года.
Наибольшая сумма безналичных операций традиционно приходится на переводы с карты на карту (р2р) - 42,2%.
При этом, по словам заместителя председателя НБУ, пандемия несколько изменила привычки украинцев относительно видов платежных карточек для безналичных расчетов. На 1 октября 2020 г. в Украине почти 40% активных платежных карт - бесконтактные или токенизированные (на 1 апреля 2020 г. их было около 30%), а в 85% торговых pos-терминалов можно осуществить бесконтактную оплату.
Как сообщал Укринформ, за 9 месяцев 2019 г. количество бесконтактных и токенизированных платежных карт выросло в Украине на 70%. До этого только 22% активных карт в Украине были бесконтактными.
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