Справочный курс гривны 29 октября понижен на 3,7 коп до 28,4307 грн/$1

|Показатель
|29.10.2020
|30.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.4307
|28.4412
|0.037
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:22 30.10.2020 |
Национальный банк 30 октября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.05 коп. до 28.4412 UAH/USD.
|Показатель
|29.10.2020
|30.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.4307
|28.4412
|0.037
Данные: НБУ
|
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