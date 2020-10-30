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В Украину через системы перевода средств в этом году поступило около $2 миллиардов - НБУ
09:05 30.10.2020 |
За январь - сентябрь 2020 года в Украину через системы перевода средств поступило около 2 млрд долл. США, или на 16% больше , чем за аналогичный период прошлого года.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ в Фейсбуке по итогам конференции Global Payments Day 2020.
"Через системы перевода средств за 9 месяцев этого года в Украину поступило около 2 млрд долл. США, в целом в Украину поступило частных денежных переводов на сумму около 7,2 млрд долл. США (на 1 сентября 2020 г.). То есть только четверть частных денежных переводов поступило через трансграничные системы перевода средств ", - говорится в сообщении.
В Нацбанке отметили, что, несмотря на карантин и пандемию, поступления в Украину через системы перевода средств даже выросли на 16%, если сравнивать с таким же периодом прошлого года.
"Пандемия усилила готовность бизнеса и пользователей платежных сервисов к цифровизации в мире. В Украине темпы прироста безналичных расчетов также остаются достаточно стабильными. Доля безналичных операций с платежными картами по сумме постепенно повышается", - рассказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.
Как сообщал Укринформ, за 2019 г. посредством использования систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, в Украину было переведено 2,27 млрд долл.
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