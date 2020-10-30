Аграриям направили почти 762 миллиона на компенсацию стоимости кредитов

Общая сумма выплат аграриям по программе частичной компенсации процентов за пользование кредитами на сегодняшний день составляет почти 762 млн грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Более трети этой суммы (257,4 млн грн) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило 26 октября. Эти средства получат свыше 3,6 тыс. заемщиков, которые подали заявки в уполномоченные банки.

«Правительственная программа удешевления кредитов за время реализации зарекомендовала себя как эффективный и действенный ресурс для привлечения финансов в агропромышленный комплекс. За период январь-сентябрь текущего года в соответствии с планом уже фактически использовано 63,4% средств», - сказал министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Подчеркивается, что общий объем кредитов, привлеченный субъектами АПК составляет 74,0 млрд грн. Из них льготных (подлежат компенсации) - 17,6 млрд грн: 8,1 млрд грн краткосрочных; 4,3 млрд грн среднесрочных; 5,2 млрд грн долгосрочных. Из них в животноводство было привлечено 3,0 млрд грн; в другие отрасли - 14,6 млрд грн.

Средние ставки банков, под которые субъекты хозяйствования АПК привлекали кредиты, составляли 14-16% годовых. Из общего количества уполномоченных банков, которые подписали с Минэкономики Меморандум об общих принципах сотрудничества, участвуют в предоставлении компенсации по кредитам 32 банка.

Как сообщалось, по направлению «Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов» в госбюджете на 2020 год предусмотрено 1,2 млрд грн.