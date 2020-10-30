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Аграриям направили почти 762 миллиона на компенсацию стоимости кредитов
09:04 30.10.2020 |
Общая сумма выплат аграриям по программе частичной компенсации процентов за пользование кредитами на сегодняшний день составляет почти 762 млн грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Более трети этой суммы (257,4 млн грн) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило 26 октября. Эти средства получат свыше 3,6 тыс. заемщиков, которые подали заявки в уполномоченные банки.
«Правительственная программа удешевления кредитов за время реализации зарекомендовала себя как эффективный и действенный ресурс для привлечения финансов в агропромышленный комплекс. За период январь-сентябрь текущего года в соответствии с планом уже фактически использовано 63,4% средств», - сказал министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Подчеркивается, что общий объем кредитов, привлеченный субъектами АПК составляет 74,0 млрд грн. Из них льготных (подлежат компенсации) - 17,6 млрд грн: 8,1 млрд грн краткосрочных; 4,3 млрд грн среднесрочных; 5,2 млрд грн долгосрочных. Из них в животноводство было привлечено 3,0 млрд грн; в другие отрасли - 14,6 млрд грн.
Средние ставки банков, под которые субъекты хозяйствования АПК привлекали кредиты, составляли 14-16% годовых. Из общего количества уполномоченных банков, которые подписали с Минэкономики Меморандум об общих принципах сотрудничества, участвуют в предоставлении компенсации по кредитам 32 банка.
Как сообщалось, по направлению «Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов» в госбюджете на 2020 год предусмотрено 1,2 млрд грн.
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