Евро 30 октября коррекционно дорожает к доллару после четырех дней падения

Курс евро к доллару поднимается в рамках коррекции в пятницу утром после четырех торговых сессий снижения, что было вызвано рисками по пандемии COVID-19 и итогами заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.05 EET курс евро к доллару рос до 1,1681 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1674 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 104,35 иены со 104,61 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 93,84 пункта.

С начала недели курс евро к доллару снизился суммарно более чем на 1,5%, и самое сильное сокращение - на 0,6% - последовало в четверг, когда прошло заседание ЕЦБ. По итогам прошедшего заседания регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне, и инвесторы восприняли комментарии главы ЕЦБ Кристин Лагард после итогов встречи как сигнал к возможному дальнейшему ослаблению монетарной политики.

Ранее доллар укреплялся к мировым валютам за счет ухода рынков от риска, так как американская валюта традиционно считается более надежным активом. Данные по заражениям коронавирусом в мире, особенно в Европе, усиливали риски второй волны заражений. Позднее Франция ввела режим самоизоляции, Германия - ограниченный карантин, что также вызвало волну распродаж рисковых активов.

"Экономика в зоне евро ухудшается быстрее, чем ожидалось, и некоторые считают, что ослабления монетарной политики будет недостаточно для поддержки еврозоны, или что в декабре будет слишком поздно. Такая реакция, вероятно, сдержала курс евро", - сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).

Позднее в ходе торгов инвесторы ожидают макростатистику по Европе и США. Так, станут известны данные по динамике ВВП Германии и ЕС за третий квартал, а также статистика по инфляции и безработице в еврозоне. Вечером будут опубликованы показатели потребительских доходов и расходов в США и индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США.