Справочный курс гривны 29 октября понижен на 3,7 коп до 28,4307 грн/$1

|Показатель
|28.10.2020
|29.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3937
|28.4307
|0.13
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:36 29.10.2020 |
Национальный банк 29 октября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.7 коп. до 28.4307 UAH/USD.
|Показатель
|28.10.2020
|29.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3937
|28.4307
|0.13
Данные: НБУ
|
|
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