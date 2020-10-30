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Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 29.10.2020
10:44 30.10.2020 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|29.09.2020
|5.0714
|30.09.2020
|4.9409
|01.10.2020
|5.0900
|02.10.2020
|5.0338
|05.10.2020
|5.1000
|06.10.2020
|5.1217
|07.10.2020
|5.1759
|08.10.2020
|5.1788
|09.10.2020
|5.0438
|12.10.2020
|5.2567
|13.10.2020
|5.1336
|15.10.2020
|5.1267
|16.10.2020
|5.2028
|19.10.2020
|4.9768
|20.10.2020
|5.1493
|21.10.2020
|5.1669
|22.10.2020
|5.1641
|23.10.2020
|5.1257
|26.10.2020
|5.2900
|27.10.2020
|5.3389
|28.10.2020
|5.2856
|29.10.2020
|5.0773
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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