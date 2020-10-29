Цена на золото растет 29 октября в рамках коррекции

Стоимость золота в четверг утром коррекционно растет после снижения днем ранее и на опасениях за восстановление мировой экономики на фоне пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.34 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,22% - или на 4,05 доллара, до 1883,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,69% - до 24,52 доллара за унцию.

В четверг цена на золото восстанавливается после сильного снижения днем ранее. Давление на стоимость металла оказывал сильный рост курса доллара. Более дорогой доллар делает золото менее доступным для владеющих другой валютой инвесторов, что сдерживает котировки металла.

Кроме того, поддержку золоту также оказывает эпидемиологическая ситуация. В ряде стран наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, на этом фоне вводятся новые карантинные ограничения. Так, в среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что режим самоизоляции по всей Франции будет введен с 30 октября на фоне второй волны эпидемии коронавируса. Режим продлится до 1 декабря. Также со 2 ноября в Германии будет введен "ограниченный карантин".

Инвесторы также продолжают следить за предвыборной гонкой в США. Выборы в стране намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. На рынке преобладает мнение, что от результатов выборов будет зависеть и сумма пакета поддержки американской экономики, переговоры по которому до сих пор ведутся.