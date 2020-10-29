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Курс евро 29 октября слабо растет перед заседанием ЕЦБ
08:12 29.10.2020 |
Курс евро к доллару в четверг утром слабо увеличивается, рынки ожидают очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также статистику по ВВП США в третьем квартале, трейдеры также продолжают оценивать ситуацию вокруг пандемии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.39 EET курс евро к доллару рос до 1,1754 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1744 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 104,39 иены со 104,29 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,01%, до 93,39 пункта.
Позднее в ходе торгов ЕЦБ примет решение по ключевой ставке. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне.
"Евро может продолжить снижение, если президент ЕЦБ Кристин Лагард заложит основу для дальнейшей политики смягчения на ее пресс-конференции после заседания", - цитирует агентство Рейтер слова валютного аналитика в Commonwealth Bank of Australia Кима Мунди (Kim Mundy). Днем ранее евро подешевел к доллару на 0,4% из-за ухода трейдеров от риска, традиционно доллар считается более надежным активом.
Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по ВВП США за третий квартал. Аналитики ожидают рост показателя, по первой оценке, на 31% в пересчете на год. Во втором квартале показатель упал на 31,4%.
Ситуация вокруг пандемии остается одним из основных факторов на рынках. В Европе продолжают регистрировать рекордные или близкие к рекордным данные о росте новых случаев заражения коронавирусом. Наиболее тревожная ситуация наблюдается в Италии, Франции и Германии, а также Великобритании и Испании. Рынки опасаются введения новых локдаунов, что может сдержать восстановление экономики.
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