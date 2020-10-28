Справочный курс гривны 28 октября понижен на 3,04 коп до 28,3937 грн/$1

|Показатель
|27.10.2020
|28.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3633
|28.3937
|0.107
Данные: НБУ
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12:28 28.10.2020 |
Национальный банк 28 октября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.04 коп. до 28.3937 UAH/USD.
|Показатель
|27.10.2020
|28.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3633
|28.3937
|0.107
Данные: НБУ
|
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