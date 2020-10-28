Финансовые новости
- |
- 28.10.20
- |
- 12:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Евро и фунт стерлингов дешевеют к доллару 28 октября
12:24 28.10.2020 |
Курсы основных европейских валют, таких как фунт стерлингов и евро, снижаются к доллару, в то время как опасения серьезных карантинных ограничений в европейских странах сдерживают ожидания восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.42 EET курс фунта стерлингов снижается к доллару до 1,2968 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3043 доллара, курс евро - до 1,1747 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1795 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 104,28 иены со 104,4 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,47%, до 93,38 пункта.
В последнее время в ряде стран Европы фиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом COVID-19, вводились некоторые новые карантинные ограничения. Всеобщий карантин может быть введен в Италии и Франции, тревожной в этом отношении остается ситуация в Испании и Германии. "Вторая волна" коронавируса может сдержать восстановление экономики после ее падения во втором квартале во время первой волны.
Кроме того, глава рабочей группы правительства Великобритании, занимающейся вакциной от коронавируса, Кейт Бингэм заявила, что вакцины от коронавируса первого поколения могут действовать не на всех, быть несовершенными, лишь уменьшать симптомы заболевания и не предотвращать заражение.
"Вторая волна еще даже не дошла до ноября или декабря, а мы по-прежнему много где наблюдаем рост числа заражений", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Deutsche Bank Джима Рида (Jim Reid).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|КС частично признал неконституционной антикоррупционную реформу - источник в суде
|Феодализм или сепаратизм на Николаевщине и Сумщине: Как опрос Зеленского создал прецедент для махновщины
|Минюст не может вносить изменения в Единый госреестр для выполнения решения КС - Малюська
|Сергей Фурса: Дуэт-дефолт. Как Конституционный СУД и ОАСК при молчаливом согласии президента Украину к дефолту ведут
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Toyota запустит пилотное тестирование цифровой валюты
|Справочный курс гривны 28 октября понижен на 3,04 коп до 28,3937 грн/$1
|Евро и фунт стерлингов дешевеют к доллару 28 октября
|Азиатские фондовые биржи 28 октября закрылись в основном в плюсе
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 28.10.20
|Остаток средств на корсчетах банков 28.10.20
Это интересно
|Выпускать электрокары будет не дороже, чем машины с ДВС
|Илон Маск назвал следующий «убийственный продукт» Tesla
|Представлен новый рамный внедорожник SsangYong Rexton
|США задействует ИИ технологии Google для отслеживания мигрантов
|Военные США оплетут моря и океаны паутиной из плавающих датчиков
|У Koenigsegg Jesko появится «мифическая» версия
|Возможное появление беспилотных автомобилей на дорогах Великобритании в 2021 году обеспокоило страховщиков