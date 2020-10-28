Евро и фунт стерлингов дешевеют к доллару 28 октября

Курсы основных европейских валют, таких как фунт стерлингов и евро, снижаются к доллару, в то время как опасения серьезных карантинных ограничений в европейских странах сдерживают ожидания восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.42 EET курс фунта стерлингов снижается к доллару до 1,2968 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3043 доллара, курс евро - до 1,1747 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1795 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 104,28 иены со 104,4 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,47%, до 93,38 пункта.

В последнее время в ряде стран Европы фиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом COVID-19, вводились некоторые новые карантинные ограничения. Всеобщий карантин может быть введен в Италии и Франции, тревожной в этом отношении остается ситуация в Испании и Германии. "Вторая волна" коронавируса может сдержать восстановление экономики после ее падения во втором квартале во время первой волны.

Кроме того, глава рабочей группы правительства Великобритании, занимающейся вакциной от коронавируса, Кейт Бингэм заявила, что вакцины от коронавируса первого поколения могут действовать не на всех, быть несовершенными, лишь уменьшать симптомы заболевания и не предотвращать заражение.

"Вторая волна еще даже не дошла до ноября или декабря, а мы по-прежнему много где наблюдаем рост числа заражений", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Deutsche Bank Джима Рида (Jim Reid).