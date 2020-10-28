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Доллар дорожает к евро 28 октября на рисках вокруг коронавируса
08:22 28.10.2020 |
Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро в среду утром, статистика по заражениям коронавирусом усилила опасения нового локдауна в Европе, что поддерживает более надежную иену и сдерживает евро, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.17 EET курс евро к доллару снижался до 1,1778 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1795 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 104,23 иены со 104,4 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,18%, до 93,1 пункта.
Ситуация вокруг коронавируса в Европе продолжает вызывать опасения трейдеров. Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что при несоблюдении нынешних мер борьбы с коронавирусом страна рискует столкнуться с необходимостью ввести всеобщий карантин. Кроме того, в нескольких регионах Греции был введен локдаун с четверга. Тревожной остается ситуация во Франции, Испании и Германии.
Традиционно иена выступает как более надежный актив, поэтому курс иены к доллару растет, в то время как евро оказался под давлением из-за риска новых карантинных ограничений в Европе.
"Рост случаев заражения определенно является проблемой для Франции и южной части Европы, поэтому перспективы роста для евро ограничены", - приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега IG Securities в Токио Securities Юничи Исикавы (Junichi Ishikawa).
Инвесторы также ожидают важную статистику по США в четверг, когда будут опубликованы данные по динамике ВВП в третьем квартале. Как прогнозируют инвесторы, согласно первой оценке, показатель вырос на 31% в пересчете на год после падения на 31,4% во втором квартале.
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