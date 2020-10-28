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Нацбанк расширяет перечень публичной информации о небанковских финучреждениях
23:12 27.10.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) расширяет перечень публичной информации о небанковских финансовых учреждениях, в частности, начинает публикацию информации о лицах, получивших согласование регулятора на приобретение существенного участия в финучреждении, и о лицах, не получивших такое согласование, сообщается на сайте регулятора во вторник.
"НБУ работает над повышением прозрачности небанковского финансового рынка. Частью этого процесса является расширение перечня информации об этом рынке, которая публикуется регулятором", - говорится в сообщении.
Соответствующий перечень будет обнародован на сайте центробанка в разделе "Надзор - Регулирование рынка небанковских финуслуг" по ссылке "Поиск небанковских финучрежедний".
Согласно сообщению, обновление такой информации будет происходить после принятия решения о согласовании или несогласовании приобретения существенного участия в финучреждении по результатам рассмотрения соответствующих заявлений.
Как отмечается в документе, НБУ постоянно выявляет лица, которые без согласования регулятора приобрели существенное участие в небанковских финучреждениях. При этом Нацбанк подчеркивает, что действующим законодательством предусмотрены существенные последствия таких действий, добавляя, что несогласованные владельцы не имеют права прямо или косвенно, полностью или частично пользоваться правом голоса по приобретенным акциям и принимать каким-либо образом участие в управлении финансовым учреждением.
Центробанк уточняет, что решение общего собрания акционеров, принятые с участием таких лиц, не имеют юридической силы. При этом в сообщении указывается, что право участия в голосовании может быть передано доверенному лицу, назначенному НБУ из числа лиц, предложенных финучреждением, на период до получения владельцем согласования от регулятора на приобретение существенного участия.
По информации НБУ, перечень владельцев существенного участия, которые не имеют права голоса и не могут принимать участие в управлении небанковского финучреждения, находится в стадии формирования.
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