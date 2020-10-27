В Китае заявили о готовности «офлайн-кошелька» для цифрового юаня к тестированию

Ожидается, что кошелек с возможностью перевода средств без подключения к интернету обеих сторон транзакции используют в следующем пилотном этапе проекта цифрового юаня. Об этом сообщает 8btc со ссылкой на директора Китайского института CBDC.

Чанчунь Му заявил, что приложение «полностью разработано и имеет удобный пользовательский интерфейс».

По словам чиновника, энтузиазм общественности в отношении участия в пилотном проекте, инициированном муниципальным правительством Шэньчжэня, превзошел его ожидания.

12 октября городские власти провели распределение 50 000 «красных конвертов» Победители получили по 200 цифровых юаней с возможностью потратить средства в 3389 торговых точках.

Заявки на участие в лотерее подали почти 2 млн жителей Шэньчжэня.

Эксперимент стал первым вариантом тестирования платежной системы на основе цифровой валюты Китая (DCEP) с привлечением общественности. По словам Му, в пилоте использовались относительно простые функции CBDC, связанные с платежами.

Ранее Народный банк Китая выбирал для испытаний крупные компании и государственные финансовые учреждения.

О том, что разработчики приложения DCEP предусмотрят возможность офлайн-переводов между мобильными телефонами, стало известно после завершения эксперимента в Шэньчжэне.

Напомним, управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван полагает, что с переходом на DCEP центробанк получит еще больший контроль над монетарной политикой.



