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В Китае заявили о готовности «офлайн-кошелька» для цифрового юаня к тестированию
Ожидается, что кошелек с возможностью перевода средств без подключения к интернету обеих сторон транзакции используют в следующем пилотном этапе проекта цифрового юаня. Об этом сообщает 8btc со ссылкой на директора Китайского института CBDC.
Чанчунь Му заявил, что приложение «полностью разработано и имеет удобный пользовательский интерфейс».
По словам чиновника, энтузиазм общественности в отношении участия в пилотном проекте, инициированном муниципальным правительством Шэньчжэня, превзошел его ожидания.
12 октября городские власти провели распределение 50 000 «красных конвертов» Победители получили по 200 цифровых юаней с возможностью потратить средства в 3389 торговых точках.
Заявки на участие в лотерее подали почти 2 млн жителей Шэньчжэня.
Эксперимент стал первым вариантом тестирования платежной системы на основе цифровой валюты Китая (DCEP) с привлечением общественности. По словам Му, в пилоте использовались относительно простые функции CBDC, связанные с платежами.
Ранее Народный банк Китая выбирал для испытаний крупные компании и государственные финансовые учреждения.
О том, что разработчики приложения DCEP предусмотрят возможность офлайн-переводов между мобильными телефонами, стало известно после завершения эксперимента в Шэньчжэне.
Напомним, управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван полагает, что с переходом на DCEP центробанк получит еще больший контроль над монетарной политикой.
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