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Количество адресов биткоин-китов обновило рекорд
10:57 27.10.2020 |
Количество биткоин-китов с начала года выросло на 13%. Источник: Glassnode.
Число биткоин-адресов с 1000 BTC и более выросло до нового максимума в истории первой криптовалюты (2231). Согласно данным Glassnode, предыдущий рекорд (2209) был установлен 3 сентября 2020 года.
За последнюю неделю показатель вырос на 2,2%, что совпало с обновлением ценой биткоина максимумов 2020 года. За этот период первая криптовалюта подорожала на 13%, показав наибольший прирост с апреля. Одним из драйверов роста стала новость о добавлении платежной системой PayPal поддержки биткоина.
По мнению криптоаналитика Вилли Ву, многие состоятельные инвесторы рассматривают биткоин в качестве страховки от инфляции.
Напомним, в сентябре CEO MicroStrategy, первой публичной компании, которая приобрела биткоин, предсказал, что в ближайшие месяцы на BTC перейдут многие частные компании.
В октябре платежная компания Square Джека Дорси заявила о покупке биткоинов на $50 млн. Также последовали этому примеру в управляющей компании Stone Ridge Holdings Group.
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