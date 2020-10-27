Количество адресов биткоин-китов обновило рекорд

Количество биткоин-китов с начала года выросло на 13%. Источник: Glassnode.

Число биткоин-адресов с 1000 BTC и более выросло до нового максимума в истории первой криптовалюты (2231). Согласно данным Glassnode, предыдущий рекорд (2209) был установлен 3 сентября 2020 года.

За последнюю неделю показатель вырос на 2,2%, что совпало с обновлением ценой биткоина максимумов 2020 года. За этот период первая криптовалюта подорожала на 13%, показав наибольший прирост с апреля. Одним из драйверов роста стала новость о добавлении платежной системой PayPal поддержки биткоина.

По мнению криптоаналитика Вилли Ву, многие состоятельные инвесторы рассматривают биткоин в качестве страховки от инфляции.

Напомним, в сентябре CEO MicroStrategy, первой публичной компании, которая приобрела биткоин, предсказал, что в ближайшие месяцы на BTC перейдут многие частные компании.

В октябре платежная компания Square Джека Дорси заявила о покупке биткоинов на $50 млн. Также последовали этому примеру в управляющей компании Stone Ridge Holdings Group.



