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Цена на золото 27 октября растет на опасениях по коронавирусу и ослаблении доллара
08:27 27.10.2020 |
Стоимость золота во вторник утром растет на фоне опасений трейдеров из-за роста заболеваемости коронавирусом в мире и ослаблении курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.02 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,27% - или на 5,1 доллара, до 1910,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,83% - до 24,62 доллара за унцию.
Ситуация с коронавирусом в мире продолжает оставаться одним из основных факторов, способствующих росту стоимости золота. Рост заболеваемости наблюдается во всем мире, ряд стран фиксирует рекордный суточный прирост заболевших. На этом фоне страны вводят ограничения, которые позволят взять контроль над распространением инфекции.
Поддержку ценам на золото также оказывает ослабление доллара. Снижение курса американской валюты традиционно оказывает поддержку стоимости золота, так как в этом случае металл становится дешевле для держателей других валют.
Инвесторы также продолжают следить за переговорами по пакету мер поддержки экономики США. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин продолжают обсуждать сумму пакета помощи экономике. Пелоси ранее заявляла, что пакет может быть принят до результатов президентских выборов в стране, однако в понедельник, по сообщениям СМИ, экономический советник президента США Дональда Трампа Ларри Кудлоу сообщил, что прогресс в переговорах замедлился.
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