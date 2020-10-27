Курс доллара снижается после роста ранее

Курс доллара к основным мировым валютам опускается во вторник утром после роста в понедельник, рынки продолжают следить за ситуацией вокруг президентских выборов в США, намеченных на начало ноября, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.06 EET курс евро к доллару рос до 1,1827 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1808 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 104,76 иены со 104,82 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,09%, до 92,96 пункта.

Днем ранее индекс вырос на 0,3%. Инвесторы были более склонны к уходу от риска, что поддерживало традиционно более надежную американскую валюту.

Ситуация в США продолжает оставаться одним из основных факторов на рынке. Выборы президента в стране намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. В пятницу прошли заключительные дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.

"Я думаю, многие, вероятно, помнят печальный опыт, связанный с выборами с участием Трампа и (Хиллари - ред.) Клинтон в 2016 году... Я думаю, что в этот раз стратегия (инвесторов - ред.) состоит в том, чтобы "путешествовать налегке" и скорее выбирать между текущими возможностями, чем делать очень, очень сильные позиции перед выборами", - приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега National Australia Bank Родриго Катриля (Rodrigo Catril).

Рынки вместе с этим ожидают выход статистики по США. Позднее во вторник станут известны данные от аналитической компании Conference Board по индексу доверия потребителей в стране. Аналитики прогнозируют, что в октябре индекс вырос до 102 пунктов с уровня сентября в 101,8 пункта.