Снижение курса евро к доллару 26 октября ускорилось

Темпы снижения курса евро по отношению к доллару ускорились в понедельник днем после слабой статистики из Германии, которая является крупнейшей экономикой Европы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.44 EET курс евро к доллару снижался до 1,1808 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1859 доллара за евро. До публикации статистики евро стоил 1,182 доллара. Курс доллара к иене рос до 104,86 иены со 104,69 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,29%, до 93,04 пункта.

Трейдеры в понедельник с пессимизмом восприняли статистику из Германии. Так, по данным исследовательского института IFO, индекс делового климата ФРГ за октябрь опустился до 92,7 пункта по сравнению с 93,2 пункта в сентябре. Аналитики ожидали снижения до 93 пунктов.

По словам аналитиков UniCredit, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, значение индекса IFO отражает ослабление деловых ожиданий из-за рекордного количества случаев заражения вирусом в Германии и растущих опасений относительно того, что могут потребоваться более масштабные ограничительные меры.

Инвесторов продолжает беспокоить ситуация с коронавирусом в Европе, которая вынуждает власти стран вводить ограничительные меры для сдерживания его распространения. Так, испанское правительство в минувшие выходные ввело режим повышенной готовности из-за коронавируса. Кроме того, по данным на субботу, число новых случаев заражения коронавирусом за сутки в Германии выросло на 14,7 тысяч, что стало очередным рекордным показателем в стране, при этом по данным на понедельник рост замедлился до 8,7 тысячи человек.