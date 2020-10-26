Финансовые новости
- |
- 26.10.20
- |
- 14:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Впервые британская публичная компания перевела часть капитала в биткоин
11:50 26.10.2020 |
Котирующаяся на Лондонской фондовой бирже финтех-компания Mode объявила, что приобрела биткоины на сумму около £750 тысяч из своих денежных резервов, сообщает Forbes.
Издание отметило, что теперь это первая публичная компания в Великобритании с BTC на балансе.
Решение о покупке криптовалюты в фирме приняли около 10 дней назад, пояснил основатель и исполнительный председатель Mode Джонатан Роуленд.
Этот шаг последовал за переводом в биткоин собственного капитала на $50 млн платежной компанией Square Джека Дорси.
По словам Роуленда, вложения в криптовалюту являются частью долгосрочной стратегии «защиты активов инвесторов от обесценивания валюты». Конвертировать в BTC фирма намерена 10% резервов.
Кастодианами цифровых активов компании выступили сервисы BitGo и Coinbase Custody.
Mode позиционирует себя как провайдера «банковского биткоин-приложения» для iPhone. В фирме насчитывают более 25 тысяч пользователей.
После заявления о покупке криптовалюты акции Mode подорожали приблизительно на 10% одновременно с ростом цены BTC.
Роуленд выразил надежду на подобную корреляцию в дальнейшем. Он отметил, что фирма теперь расширила для инвесторов возможность владения биткоином через акции компании без необходимости покупать и хранить цифровую валюту.
Напомним, такими косвенными владельцами активов в первой криптовалюте стали, например, Нефтяной фонд Норвегии и крупнейшие инвестиционные компании BlackRock и Vanguard.
Произошло это в результате покупки котирующимся на Nasdaq поставщиком аналитического ПО MicroStrategy биткоинов на сумму $425 млн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Новая опасность популизма
|Итоги выборов. Что дальше будет делать Зеленский?
|Война беспилотников. Как Украина может использовать на Донбассе опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе
|«Корона» уже жмет. Когда Путин сольет Пушилина под предлогом двухсторонней пневмонии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Снижение курса евро к доллару 26 октября ускорилось
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 23.10.20
|Впервые британская публичная компания перевела часть капитала в биткоин
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.10.20
|Остаток средств на корсчетах банков 26.10.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 23.10.2020
|Цена на золото 26 октября снижается на укреплении доллара
Это интересно
|Toyota возглавила рейтинг самых дорогих автобрендов 2020 года
|Honda откажется от бензиновых автомобилей уже в 2022 году
|Tesla начали оснащать полноценным автопилотом
|Аналитики рассказали о грядущих IT-тенденциях 2021 года
|Гиперкар SSC Tuatara установил новый рекорд скорости — 508,73 км/ч
|iPhone 12 и iPhone 12 Pro всухую проиграли Android-смартфонам по времени работы в сетях 5G
|Hyundai и Kia заплатят почти три миллиарда долларов за дефектные моторы