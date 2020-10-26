Впервые британская публичная компания перевела часть капитала в биткоин

Котирующаяся на Лондонской фондовой бирже финтех-компания Mode объявила, что приобрела биткоины на сумму около £750 тысяч из своих денежных резервов, сообщает Forbes.

Издание отметило, что теперь это первая публичная компания в Великобритании с BTC на балансе.

Решение о покупке криптовалюты в фирме приняли около 10 дней назад, пояснил основатель и исполнительный председатель Mode Джонатан Роуленд.

Этот шаг последовал за переводом в биткоин собственного капитала на $50 млн платежной компанией Square Джека Дорси.

По словам Роуленда, вложения в криптовалюту являются частью долгосрочной стратегии «защиты активов инвесторов от обесценивания валюты». Конвертировать в BTC фирма намерена 10% резервов.

Кастодианами цифровых активов компании выступили сервисы BitGo и Coinbase Custody.

Mode позиционирует себя как провайдера «банковского биткоин-приложения» для iPhone. В фирме насчитывают более 25 тысяч пользователей.

После заявления о покупке криптовалюты акции Mode подорожали приблизительно на 10% одновременно с ростом цены BTC.

Роуленд выразил надежду на подобную корреляцию в дальнейшем. Он отметил, что фирма теперь расширила для инвесторов возможность владения биткоином через акции компании без необходимости покупать и хранить цифровую валюту.

Напомним, такими косвенными владельцами активов в первой криптовалюте стали, например, Нефтяной фонд Норвегии и крупнейшие инвестиционные компании BlackRock и Vanguard.

Произошло это в результате покупки котирующимся на Nasdaq поставщиком аналитического ПО MicroStrategy биткоинов на сумму $425 млн.



