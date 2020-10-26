Доллар укрепляется 26 октября на уходе рынков от риска из-за ситуации с COVID-19

Курс доллара растет к основным мировым валютам в понедельник утром, инвесторы склонны к уходу от риска из-за статистики по заражению коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.09 EET курс евро к доллару снижался до 1,1835 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1859 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 104,91 иены со 104,69 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,18%, до 92,93 пункта.

Во многих странах мира фиксируют рекордные темпы заражения коронавирусом. Это касается не только ряда стран Европы, но и США, где число новых случаев уже два дня подряд превышало 83 тысячи в сутки. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 25 октября число новых случаев в мире за сутки составляло 438 633, за все время в мире выявлено 42,512 миллиона случаев заражения коронавирусом.

Доллар традиционно считается более надежным активом, поэтому усиление опасений и глобальной неопределенности поддерживает спрос на американскую валюту. Способствует удорожанию доллара и коррекционная динамика. Так, индекс доллара за прошлую неделю опустился почти на 1%, так как тогда ожидания по стимулированию экономики США, напротив, поддерживали склонность к риску.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. Рынки склонны к тому, что победу на выборах одержит демократ.