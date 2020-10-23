Количество банков, ожидающих ухудшения качества кредитного портфеля, сокращается, но общая оценка остается отрицательной – опрос НБУ

Количество банков, которые ожидают ухудшения в качества кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев, сократилось до 19% для корпоративного сегмента и до 25% для кредитования домохозяйств, в то время как во втором квартале этот показатель составлял 44% и 52% соответственно, свидетельствуют результаты проведенного Национальным банком Украины (НБУ) опроса об условиях банковского кредитования.

"Опрос, проведенный в третьем квартале 2020 года, показал восстановление банковского кредитования после ослабления карантинных ограничений. Банки значительно улучшили оценки роста объемов кредитования и фондирования в следующие 12 месяцев (...) Все меньше финучреждений ожидает ухудшения качества кредитного портфеля, однако общая оценка остается отрицательной", – сообщается в обзоре, обнародованном на сайте центробанка в пятницу.

Согласно данным НБУ, количество финучреждений, ожидающих роста корпоративного кредитного портфеля в следующие 12 месяцев, выросло до 42% против 18% респондентов, опрошенных в прошлом квартале, а роста кредитного портфеля домохозяйств ожидают 38% (32% во втором квартале).

Согласно данным регулятора, оценки роста объемов кредитования вышли на докризисный уровень - около 80% респондентов ожидают увеличения объема кредитного портфеля в следующие 12 месяцев, в том числе и крупные банки, которые были крайне пессимистичными в прошлые периоды.

Помимо этого, респонденты активнее, чем в предыдущем квартале, указывают на рост объемов депозитов, в частности более 60% опрошенных ожидают увеличения объемов средств предприятий и домохозяйств.

Банки также отметили восстановление спроса на кредиты домохозяйствам и наибольший рост за весь период опросов НБУ спроса на ипотечные кредиты. Регулятор пояснил, что спрос на потребительские займы ускоряли изменение процентных ставок и рост расходов на товары длительного пользования.

Согласно документу, большинство респондентов оставило неизменными стандарты кредитования бизнеса в отличие от двух предыдущих кварталов, а 40% респондентов планируют смягчить стандарты кредитования населения в следующем квартале.

Отмечается, что у почти трети опрошенных требования к краткосрочным и гривневым кредитам уже несколько смягчились из-за значительной ликвидности и конкуренции с другими банками.

Как сообщается, 40% банков отметили рост валютного риска, а треть указала на увеличение кредитного, в то время как процентный риск и риск ликвидности, по мнению респондентов, снизился.

Опрос проводился с 17 сентября по 8 октября 2020 года среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 90%.