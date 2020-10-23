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Курс евро 23 октября возобновил рост к доллару
13:37 23.10.2020 |
Курс евро в пятницу днем перешел к росту после утреннего снижения к доллару на фоне публикации макроэкономических данных еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.52 EEST курс евро к доллару рос до 1,1848 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1816 доллара за евро; курс доллара к иене снижался до 104,63 иены со 104,82 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,25%, до 92,72 пункта.
Поддержку курсу евро оказала макростатистика. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны, по предварительной оценке, в октябре снизился до 49,4 пункта с сентябрьских 50,4 пункта, но аналитики ожидали большего падения.
При этом американская валюта в целом усилила снижение с утра на спекуляциях относительно будущей госпомощи экономике США.
Старший валютный стратег RBC Capital Markets в Лондоне Адам Коул (Adam Cole), слова которого приводит агентство Рейтер, отмечает, что внимание участников торгов сейчас сосредоточено на переговорах о принятии пакета такой поддержки, "как это и было в последнее время". Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин продолжают обсуждать сумму пакета.
Инвесторы также оценивают результаты заключительных теледебатов в рамках президентских выборов США, на которых действующий президент страны Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден еще раз подчеркнули разницу своих подходов к решению обсуждаемых вопросов, однако не дали новой информации, которая могла бы вызвать реакцию на рынках. Президентские выборы в стране должны состояться 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.
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