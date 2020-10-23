НБУ разрешил небанковским финучреждениям передавать полномочия по приему наличных для последующего перевода

Как сообщается на сайте НБУ, это закреплено постановлением правления центробанка от 19 октября 2020 года № 143 "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 12 февраля 2013 № 42", вступающим в силу с 23 октября.
Речь идет о небанковских финучреждениях и операторах почтовой связи, имеющих лицензию НБУ на перевод средств в нацвалюте без открытия счетов и являющихся платежными организациями и/или участниками платежной системы. Такое нововведение в порядок осуществления операций по приему наличных в гривне для дальнейшего их перевода позволит компаниям расширить сферу бизнес-деятельности, а потребителям - выбирать удобные для них пункты обслуживания, отмечается в сообщении.
При этом регулятор определил, что пунктом оказания финансовых услуг является рабочее место работника, оборудованное техническим устройством с соответствующим программным обеспечением, которое позволяет работнику сформировать электронный документ на перевод наличности и обеспечивает обработку и передачу информации в банк и/или платежной организации платежной системы в режиме реального времени.