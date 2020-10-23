НБУ разрешил небанковским финучреждениям передавать полномочия по приему наличных для последующего перевода

Национальный банк Украины разрешил небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи передавать другим таким же учреждениям или операторам свои полномочия по осуществлению операций по приему наличных для последующего перевода, заключив между собой соответствующий договор.

Как сообщается на сайте НБУ, это закреплено постановлением правления центробанка от 19 октября 2020 года № 143 "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 12 февраля 2013 № 42", вступающим в силу с 23 октября.

Речь идет о небанковских финучреждениях и операторах почтовой связи, имеющих лицензию НБУ на перевод средств в нацвалюте без открытия счетов и являющихся платежными организациями и/или участниками платежной системы. Такое нововведение в порядок осуществления операций по приему наличных в гривне для дальнейшего их перевода позволит компаниям расширить сферу бизнес-деятельности, а потребителям - выбирать удобные для них пункты обслуживания, отмечается в сообщении.

При этом регулятор определил, что пунктом оказания финансовых услуг является рабочее место работника, оборудованное техническим устройством с соответствующим программным обеспечением, которое позволяет работнику сформировать электронный документ на перевод наличности и обеспечивает обработку и передачу информации в банк и/или платежной организации платежной системы в режиме реального времени.