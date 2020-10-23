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Доллар 23 октября торгуется без единой динамики
09:51 23.10.2020 |
Курс доллара в четверг утром показывает слабую разнонаправленную динамику к иене и евро, - инвесторы предпочитают сохранять осторожность в преддверии президентских выборов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.15 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1794 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1816 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 104,72 иены со 104,82 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 93,06 пункта.
В пятницу инвесторы оценивают результаты предвыборных теледебатов, на которых действующий президент США Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден еще раз подчеркнули разницу своих подходов к решению обсуждаемых вопросов.
"Реакция рынка в часы азиатских торгов довольно слабая, однако преобладают консервативные настроения, что видно по усилению индекса доллара", - сказал агентству Рейтер экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону в Natixis Гэри Нг (Gary Ng).
Инвесторы также продолжают следить за переговорами по пакету поддержки экономики США. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин продолжают обсуждать сумму пакета. В четверг Пелоси заявила, что в переговорах есть прогресс, и решение скоро может быть принято.
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