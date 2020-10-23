Согласно соответствующему прогнозу, с вероятностью в 30% учетная ставка к концу 2021 года будет находиться в диапазоне 6-8,5%, а к концу 2022-го – 4,3-8%.
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Вендорное финансирование является перспективной бизнес-моделью для Украины - эксперты
23:21 22.10.2020 |
Вендорное финансирование, широко распространенное на европейском рынке лизинга, может быть перспективной бизнес-моделью для вендоров и лизинговых компаний в Украине.
Это подчеркнули участники онлайн-круглого стола в Укринформе на тему: «Вызов вендорного финансирования в Украине», организованного Проектом USAID «Трансформация финансового сектора», Ассоциацией «Украинское объединение лизингодателей».
«В рамках нашего сотрудничества Проект USAID «Трансформация финансового сектора» за два последних года провел титаническую работу по разъяснению и имплементации лучших практик такого вида финансирования для участников ассоциации. Мы очень ценим этот мощный вклад в повышение осведомленности лизинговых компаний и расширение их мировоззрения. В условиях ограниченности традиционных источников финансирования и дефицита альтернативных вендорное финансирования как раз и будет той идеальной моделью, когда выигрывают все», - сказала исполнительный директор Украинского объединения лизингодателей Марина Масич.
Организаторы встречи сообщили, что соответствующие презентации, учебные материалы и практические пособия, которые помогут украинским лизинговым компаниям внедрить вендорное финансирование, уже размещены на веб-сайте USAID.
«Рынок лизинга в Украине молодой. Потому, успешное партнерство между вендором и лизинговой компанией зависит от того, насколько вендор открыт идее финансирования и понимает ли компания, что правильная программа вендорного финансирования увеличит объем продаж, уменьшит риски и повысит доходность», - подчеркнула эксперт по вендорному финансированию проектов USAID «Трансформация финансового сектора »Катажина Качмарек.
Председатель совета директоров Ассоциации «Украинское объединение лизингодателей» Александр Кощеев подчеркнул, что программы вендорного финансирования используются многими компаниями во всех секторах экономики в Европе и во всем мире - Volvo, Mercedes, Schmitz, Scania, DAF, HP, GE, CAT, Philips Healthcare, Siemens Healthcare, Apple, Lenovo, Dell, IBM, JCB и многие другие. «Но в Украине эта концепция еще не внедрена на рынке. При таких обстоятельствах прогрессивные лизинговые компании, которые могут разработать стратегию и долгосрочные цели на несколько лет вперед, станут основателями традиции и получат первые заказы по вендорному финансированию», - подчеркнул он.
Между тем, АО «Первый украинский международный банк» уже сегодня готов начать такое сотрудничество с вендорами, заявил заместитель председателя Правления ПУМБ Артур Загородников.
«Банк готов сегодня работать с вендорами напрямую для получения максимального размера компенсации стоимости продукции, которая может быть предложена от вендора. Такая компенсация позволит нам сформировать более привлекательные условия для наших конечных потребителей. Мы сможем предложить клиентам самую низкую стоимость услуг на рынке, а вендору гарантировать своевременную и бесперебойную плату за предоставленные услуги», - сказал банкир.
Он сообщил, что банк инициирует такое сотрудничество в рамках предварительно определенного количества товаров и объемов финансирования, которые в первую очередь необходимы клиентам из Украины, и для понимания всех возможностей, преимуществ и недостатков такого сотрудничества начать с внедрения отдельных пилотных проектов между лизингодателями, вендорами, дилерами.
Ассоциация «Украинское объединение лизингодателей» и Проект USAID «Трансформация финансового сектора» за последние два года провели исследования и анализ вендорного финансирования как модели, которая может быть выгодна для рынка лизинга в Украине.
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