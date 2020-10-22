Согласно соответствующему прогнозу, с вероятностью в 30% учетная ставка к концу 2021 года будет находиться в диапазоне 6-8,5%, а к концу 2022-го – 4,3-8%.
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ICU запустила онлайн-платформу для онлайн торговли ОВГЗ
17:02 22.10.2020 |
Финансовая группа ICU запустила платформу ICU Trade - информационный сайт online.icu и торговую систему ICU Trade, которая позволяет инвесторам торговать облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) онлайн с мгновенными гарантированными расчетами, в том числе с мобильных устройств.
"Мы обеспечиваем пользователям системы прямой доступ к онлайн-котировкам. Инвесторы видят реальные рыночные ставки ОВГЗ и могут купить или продать выбранные бумаги в несколько кликов", - приводится в сообщении группы в четверг комментарий руководительницы отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгении Грищенко.
Она уточнила агентству "Интерфакс-Украина", что технически сделки проходят на бирже "Перспектива".
В то же время Грищенко отметила, что в отсутствие полноценного биржевого "стакана" и системы онлайн доступа к биржевым торгам для розничных инвесторов, ICU Trade с двусторонними котировками от ICU является оптимальным вариантом.
"В перспективе планируем расширять платформу всеми доступными инструментами, как это разрешено законом 2284 ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении привлечения инвестиций и введении новых финансовых инструментов", который вступит в силу с июля 2021 года - ИФ)", - сказала руководительница отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко.
Она также допустила, что в будущем ICU предоставит онлайн доступ розничным клиентам к биржевым торгам. "Будем подстраиваться под ситуацию на рынке", - пояснила представитель ICU.
В группе добавили, что пользователь платформы сможет следить за своим инвестиционным счетом онлайн в режиме 24/7, получать индивидуальные предложения по ОВГЗ, контролировать движение средств и остатки на счете и выводить средства на свой банковский счет.
"Мы предлагаем бесплатное обслуживание счета в ценных бумагах и одни из самых низких комиссий на рынке. После первичной регистрации у брокера, все операции по купле/продаже ОВГЗ в ICU Trade можно проводить с помощью электронной подписи с использованием SMS", - уточнила Грищенко.
В релизе указывается, что планируется запуск мобильных приложений для iOS и Android, которые должны повысить удобство инвестирования.
Основанная в 2006 году специалистами из ING Группа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом и специализирующаяся на рынках Центральной и Восточной Европы. Под управлением ICU находятся активы в размере более $500 млн, в Украине входит в число лидеров по объемам активов под управлением.
Владельцы и партнеры группы - Макар Пасенюк и Константин Стеценко
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