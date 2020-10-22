НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

Правление Национального банка Украины (НБУ) решило сохранить учетную ставку на уровне 6%, сообщается на сайте центробанка в четверг.

"Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Сохранение мягкой монетарной политики направлено на поддержку экономического восстановления и достижения цели по инфляции ", – указано в сообщении.

Нацбанк отметил, что в сентябре инфляция оставалась ниже целевого диапазона (4-6%) – вследствие увеличения предложения продуктов питания темпы роста потребительских цен замедлились до 2,3% в годовом измерении.

"Этот фактор нейтрализовал обратное давление на цены со стороны других факторов: ослабление гривни, подорожание энергоносителей, восстановление экономической активности и потребительского спроса", – добавил регулятор, уточнив, что такой баланс разнонаправленных факторов является временным.

Указывается, что по предварительным данным онлайн-мониторинга цен НБУ, в текущем месяце инфляция немного ускорилась.

Нацбанк добавил, что несмотря на незначительный эффект отражения девальвации на ценах, инфляционные ожидания бизнеса и населения также продолжили ухудшаться, при этом индекс потребительских настроений улучшился.

Согласно сообщению, в условиях высокого уровня неопределенности дальнейшая монетарная политика центробанка будет зависеть, прежде всего, от развития эпидемической ситуации и утвержденных параметров бюджетной политики.

Уточняется, что, если оживления внутреннего спроса и деловой активности окажется неустойчивым из-за увеличения заболеваемости, регулятор будет готов поддержать экономику последующим снижением учетной ставки. Вместе с тем, Нацбанк также готов будет повысить учетную ставку в 2021 году в случае усиления инфляционного давления.

"Баланс между стимулированием экономики и поддержанием умеренной инфляции будет сохраняться и в дальнейшем. Весомым фактором для решений Национального банка выступать утверждены параметры фискальной поддержки экономики, предполагается значительным и в следующем году.