Евро 22 октября дешевеет на статистике из Германии

Курс евро снижается по отношению к курсу доллара после публикации данных по доверию потребителей к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.53 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1831 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1861 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 104,75 иены со 104,56 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,29%, до 92,88 пункта.

Давление на курс евро оказывает статистика из Германии. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в ноябре упал до минус 3,1 пункта с уровня октября в минус 1,7 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя до минус 2,8 пункта.

Аналитики отмечают, что участники торгов остерегаются отдавать предпочтение той или иной валюте до президентских выборов в США. "До президентских выборов в США осталось всего 12 дней, и до этого никто не хочет выбирать определенное направление в отношении евро и доллара", - приводит агентство Рейтер мнение валютного аналитика Commerzbank Эстер Марии Райхельт (Esther Maria Reichelt).

Кроме того, неопределенности добавляет отсутствие решения по пакету поддержки американской экономики. Как пишет агентство Рейтер, перспективы одобрения сенатом пакета до выборов 3 ноября остаются туманными, поскольку президент США Дональд Трамп обвинил демократов в нежелании идти на компромисс.

Позднее в четверг на курс доллара может повлиять статистика из США. Аналитики ждут снижения числа заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю до 860 тысяч.