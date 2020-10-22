Справочный курс гривны 22 октября повышен на 3,61 коп до 28,2505 грн/$1

|Показатель
|21.10.2020
|22.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2866
|28.2505
|0.128
Данные: НБУ
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12:19 22.10.2020 |
Национальный банк 22 октября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.61 коп. до 28.2505 UAH/USD.
|Показатель
|21.10.2020
|22.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2866
|28.2505
|0.128
Данные: НБУ
|
|
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