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Остаток средств на корсчетах банков 22.10.20
10:59 22.10.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|21 сентября
|58431.7
|22 сентября
|62390.6
|23 сентября
|57465.2
|24 сентября
|60035.6
|25 сентября
|57659.9
|28 сентября
|59889.6
|29 сентября
|54624.9
|30 сентября
|51670.5
|1 октября
|52022.7
|2 октября
|45647.6
|5 октября
|42686.1
|6 октября
|44807.4
|7 октября
|43090.1
|8 октября
|33852.7
|9 октября
|34571.2
|12 октября
|50348.4
|13 октября
|62444.5
|15 октября
|66098.7
|16 октября
|61370.9
|19 октября
|62053.8
|20 октября
|61731.2
|21 октября
|61612.4
|22 октября
|57087.3
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 22 октября - 28,2737 грн
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