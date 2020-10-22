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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 22.10.2020
11:08 22.10.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 22 октября 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Коминвестбанк
|28,3000
|Укрстройинвестбанк
|28,3000
|Укрэксимбанк
|28,2000
|Укргазбанк
|28,3300
|Правекс
|28,2000
|OTP Bank
|28,3500
|Креди Агриколь
|28,2000
|Банк Сич
|28,3500
|Банк Сич
|28,2000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,3500
|Укргазбанк
|28,1700
|Правекс
|28,3500
|Укрстройинвестбанк
|28,1500
|Креди Агриколь
|28,3700
|Глобус
|28,1500
|Глобус
|28,4000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,1500
|Окси банк
|28,4000
|OTP Bank
|28,1500
|Пивденный
|28,4000
|Ощадбанк
|28,1200
|Приватбанк
|28,4091
|Окси банк
|28,1200
|ПроКредит Банк
|28,4500
|ТАСкомбанк
|28,1000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,4500
|Приватбанк
|28,1000
|Укрэксимбанк
|28,4500
|Альфа-банк
|28,1000
|ТАСкомбанк
|28,5000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,0898
|Ощадбанк
|28,5200
|Пивденный
|28,0000
|Коминвестбанк
|28,5500
|ПроКредит Банк
|27,9500
|Альфа-банк
|28,7000
|Украинский Капитал
|27,8000
|Украинский Капитал
|28,8000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|33,4000
|Банк Сич
|33,5000
|OTP Bank
|33,4000
|Укрстройинвестбанк
|33,5500
|Укргазбанк
|33,3000
|Коминвестбанк
|33,6000
|Коминвестбанк
|33,3000
|Пивденный
|33,6000
|Банк Сич
|33,3000
|Правекс
|33,6000
|Креди Агриколь
|33,2700
|Креди Агриколь
|33,6100
|Райффайзен Банк Аваль
|33,2225
|Укргазбанк
|33,6300
|Укрэксимбанк
|33,2000
|OTP Bank
|33,6500
|Окси банк
|33,2000
|Окси банк
|33,6500
|Укрстройинвестбанк
|33,1500
|Приватбанк
|33,6700
|ТАСкомбанк
|33,1500
|Ощадбанк
|33,6800
|Приватбанк
|33,1500
|Райффайзен Банк Аваль
|33,6800
|Альфа-банк
|33,1500
|Банк инвестиций и сбережений
|33,7000
|Пивденный
|33,1000
|Глобус
|33,7000
|Глобус
|33,1000
|Укрэксимбанк
|33,7700
|Правекс
|33,0000
|Украинский Капитал
|33,9000
|Ощадбанк
|32,8600
|ТАСкомбанк
|34,0500
|Украинский Капитал
|32,7000
|Альфа-банк
|34,1500
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