Цена на золото снижается в рамках коррекции и на укреплении доллара

Стоимость золота в четверг утром коррекционно снижается на фоне укрепления курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,66% - или на 12,75 доллара, до 1916,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,25% - до 24,92 доллара за унцию.

В четверг цена на золото коррекционно снижается после трех дней роста. Кроме того, давление на стоимость золота оказало укрепление курса американской валюты. В этом случае металл становится дороже для держателей другой иностранной валюты.

Росту курсу доллара поспособствовала неопределенность вокруг переговоров по пакету мер поддержки экономики США. Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин сообщили, что приблизились к достижению соглашения по пакету мер стимулирования американской экономики, продолжат переговоры в среду. При этом надежды инвесторов на принятие пакета поддержки американской экономики до выборов президента вновь начинают утихать.

В то же время агентство Рейтер приводит результаты своего исследования, согласно которому, цены на золото могут "достигнуть новых высот" в 2021 году, несмотря на то что стоимость металла в последнее время не превышала 2000 долларов.