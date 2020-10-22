Доллар дорожает 22 октября на неопределенности с поддержкой экономики США

Курс доллара растет в четверг утром в свете неопределенности вокруг пакета экономической помощи в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.24 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1846 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1861 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 104,69 иены со 104,56 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,17%, до 92,76 пункта.

Переговоры по стимулированию экономики США по-прежнему остаются ключевым событием для инвесторов. Ранее на этой неделе спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин сообщили, что приблизились к достижению соглашения по пакету мер стимулирования и продолжат переговоры.

Однако надежды инвесторов на принятие пакета до выборов тают. Как пишет агентство Рейтер, перспективы одобрения сенатом пакета до выборов 3 ноября остаются туманными, поскольку президент США Дональд Трамп обвинил демократов в нежелании идти на компромисс. Это поддерживает курс доллара как надежного актива.

"Какое-то время существовала закономерность: когда переговоры о стимулах заходили в тупик, акции падали, а доллары покупались из-за нежелания рисковать", - цитирует агентство главного экономиста по рынкам Mizuho Bank Дайсуке Каракаму (Daisuke Karakama).