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PayPal разрешила покупать и продавать криптовалюту, а с 2021 года — делать покупки с её помощью
17:40 21.10.2020 |
Крупнейшая дебетовая электронная платёжная система PayPal в среду присоединилась к рынку криптовалют, предоставив клиентам возможность покупать, продавать и хранить биткоины и другие виртуальные монеты, используя её онлайн-кошельки. Сообщается, что в ближайшие недели владельцы счётов в США смогут покупать, продавать и хранить криптовалюту в своих кошельках PayPal.
PayPal планирует распространить эти возможности на принадлежащий ей сервис мобильных платежей Venmo и некоторые страны в первой половине 2021 года. В вышедшем заявлении компании PayPal Holdings Inc указано, что с начала 2021 года клиенты PayPal также смогут использовать криптовалюту для покупок у 26 млн продавцов в её сети.
Президент и главный исполнительный директор Дэн Шульман (Dan Schulman) выразил в интервью Reuters надежду, что новый сервис будет стимулировать глобальное использование виртуальных монет и позволит подготовить сеть компании к выходу новых цифровых валют, которые в будущем могут быть разработаны центральными банками и корпорациями. «Мы работаем с центральными банками и думаем обо всех формах цифровых валют и о том, какую роль может сыграть PayPal», - подчеркнул он.
Следует отметить, что возможность покупать и продавать криптовалюты предоставляют пользователям и другие ведущие финтех-компании, такие, как провайдер мобильных платежей Square и компания Robinhood Markets, занимающаяся торговлей акциями, но решение PayPal примечательно тем, что её аудитория гораздо больше. У базирующейся в Сан-Хосе (Калифорния) компании имеется 346 млн активных счетов по всему миру. Во втором квартале PayPal обработала платежи на сумму около $222 млрд.
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