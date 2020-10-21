Справочный курс гривны 21 октября повышен на 8,33 коп до 28,2866 грн/$1

|Показатель
|20.10.2020
|21.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3699
|28.2866
|0.294
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12:29 21.10.2020 |
Национальный банк 21 октября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 8.33 коп. до 28.2866 UAH/USD.
|Показатель
|20.10.2020
|21.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3699
|28.2866
|0.294
Данные: НБУ
|
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