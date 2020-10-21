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Золото дорожает 21 октября на фоне ослабления доллара
08:42 21.10.2020 |
Цена на золото в среду утром увеличивается следом за снижением курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.17 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,31%, или на 5,9 доллара, до 1921,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,89% - до 25,203 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 92,89 пункта. Ослабление курса американской валюты традиционно оказывает поддержку стоимости золота, - в этом случае металл становится дешевле для держателей других валют.
"Падение доллара США является основным фактором роста золота", - прокомментировала агентству Рейтер стратег DailyFx Маргарет Янг (Margaret Yang).
Кроме того, в долгосрочной перспективе поддержку курсу золота оказывают опасения вокруг состояния мировой экономики во время пандемии коронавируса. Кризис, вызванный пандемией COVID-19, продолжает распространятся, побуждая инвесторов покупать надежные активы, к которым традиционно относится золото.
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