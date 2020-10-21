Доллар дешевеет 21 октбря в надежде на поддержку экономики США

Курс доллара снижается в среду утром на фоне оптимизма вокруг принятия очередного пакета поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 EEST курс евро к доллару рос до 1,1846 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1821 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 105,3 иены со 105,49 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 92,88 пункта.

Инвесторы надеются на скорое достижение соглашения по пакету поддержки экономики США. Во вторник спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин сообщили, что приблизились к достижению договоренностей и продолжат переговоры в среду. При этом ранее Пелоси заявила, что настроена оптимистично, хотя предстоит еще много работы.

В то же время аналитики отмечают, что продолжение пандемии коронавируса в Европе сдерживает рост курса евро. Ряд стран в регионе фиксируют рекордный прирост заболевших и вводят новые карантинные ограничения.

"Вера в поддержку экономики США все еще присутствует, при этом курс евро остается уязвимым на фоне увеличения числа заражений коронавирусом и снижения экономической активности из-за повторного введения карантина", - цитирует агентство Рейтер руководителя отдела исследований мировых рынков в MUFG Сук Мей Леонг (Sook Mei Leong).